FC Barcelone : Messi pourrait péter les plombs en pleine saison

Devenu un commentateur très apprécié du PAF, Omar Da Fonseca se voit consacrer une biographie (« Gracias a la vida » aux éditions Marabout, 294 pages, 18,90 euros). L'ancien attaquant a fait la tournée des médias pour évoquer tous les sujets qui le passionnent, notamment son Argentine natale. Pour Le Parisien, il a notamment parlé de Lionel Messi, qu'il verrait bien péter les plombs en plein cœur de la saison si les choses tournent mal pour le FC Barcelone…

"Souvent dans un couple, l'usure amène à ressentir les choses différemment. Barcelone a tout donné à Messi. Mais depuis un certain temps, on a commencé à lui reprendre des choses. D'abord, du soutien sportif. Iniesta et Xavi sont partis, puis Neymar. Ensuite, côté institutionnel, il s'est senti lâché, avec le « Barçagate » notamment ( NDLR : depuis février, les dirigeants sont suspectés d'avoir commandé une campagne de calomnie des opposants sur les réseaux sociaux, en vue de favoriser la réélection du président Bartomeu en 2021 ). Enfin, on a fait savoir à Luis Suarez, le meilleur copain de Messi, qu'il allait partir… Tout cela a conduit Messi à dire stop. Il s'est aperçu qu'en l'état actuel, il ne pourrait pas redevenir le Messi qu'il était, surtout les années passant."

"Si le Barça enchaîne les prestations merdiques…"

"L'accord trouvé (pour qu'il reste) est quand même largement contraint… Si le Barça enchaîne les prestations merdiques, le couvercle peut sauter. A partir de janvier 2021, il peut partir où il veut. Je ne le souhaite pas et je pense que le club va l'entourer de gens qui vont courir pour lui, comme De Jong et Pjanic. Mais le football est devenu tellement irrationnel qu'à un moment, le passé entre Messi et Barcelone ne pèsera plus rien." S'il ne le voit pas en Angleterre, Da Fonseca pense que Messi finira sa carrière aux Etats-Unis ou dans son club de cœur (et formateur) des Newell's Old Boys.