FC Barcelone : Messi pourrait valoir une grosse sanction au club !

Auteur d'un doublé dimanche soir à Valence (3-2), Lionel Messi continue de mener le FC Barcelone vers un doublé Liga-Coupe du Roi des plus improbables. Car les Blaugrana sont partis de très loin, entre la volonté de l'Argentin de partir l'été dernier, la démission de Bartomeu, un début de saison catastrophique le temps que la greffe Koeman prenne… Aujourd'hui, s'ils remportent leurs quatre derniers matches, et à condition que le Real Madrid concède au moins un nul, ils seront sacrés champions d'Espagne.

Un barbecue interdit en ces temps de crise sanitaire

Parce qu'un choc colossal se profile samedi (à 16h15) au Camp Nou face au leader, l'Atlético Madrid, Lionel Messi a décidé d'organiser un repas chez lui hier pour renforcer la cohésion du groupe. Un moment de détente propice à resserrer les liens avant une partie qui dira si le Barça peut prétendre au sacre national.

Petit problème : en Espagne comme en France, les réunions de ce type sont toujours interdites en raison de la crise sanitaire ! Et comme les clichés ont largement tourné sur les réseaux sociaux et que même El Mundo Deportivo les a mis en avant sur sa Une, il sera difficile de nier la tenue de ce repas. Hier soir, les journalistes de l'émission El Chiringuito ont expliqué que la Ligue pourrait ouvrir un dossier contre Messi et le FC Barcelone pour infractions à ses propres règles ainsi qu'à celles du gouvernement, ce qui pourrait déboucher sur des sanctions.