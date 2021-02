FC Barcelone : Messi, situation personnelle...Koeman coupé net en pleine conférence de presse !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'était il y a quelques minutes seulement. En conférence de presse, alors qu'il avait évoqué son avenir à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman a été victime de saignements du nez. Le chef de presse du club catalan a donc décidé de mettre un terme à l'exercice. Intéressant, tout de même, de revenir sur ce qui été dit par le Batave.

"Je sais qu'en tant qu'entraîneur du Barça, il y a toujours beaucoup de pression. Si vous ne gagnez pas ou pire si vous perdez le coupable, c'est l'entraîneur. J'accepte et j’assume cela. J'ai une expérience de coach qui dure depuis de nombreuses années et j'essaye toujours de faire de mon mieux. Je n’envisage jamais la défaite, je pense toujours à gagner. Je ne sais pas ce qui peut arriver à l’avenir, mais je suis optimiste." Et il sait que pour continuer à gagner, il peut compter sur un certain Lionel Messi. "Messi en est déjà à 17 ou 18 buts cette saison (19 précisément). Les autres attaquants doivent prendre conscience qu'on attend autant d'eux."