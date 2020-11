FC Barcelone : Messi sort de sa réserve et adresse un message touchant

L'histoire n'a pas toujours été simple entre eux. Deux génies du football mondial, deux Argentins que beaucoup ont voulu opposer au cours des dernières années. On parle ici de Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, et de Lionel Messi, la star incontestée du FC Barcelone. Alors que Maradona, qui vient tout juste de fêter son 60e anniversaire, a été opéré d'un hématome à la tête dans la nuit de mardi à mercredi, il a reçu un message empreint d'affection de la la Pulga qui, sur son compte Instagram, lui souhaite un prompt rétablissement.

"Diego, toute la force du monde. Ma famille et moi souhaitons te voir rétabli le plus vite possible. Je t'embrasse du fond du coeur !". Sympa.