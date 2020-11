FC Barcelone : Messi trouve un allié dans son coup de gueule mémorable contre l'arbitrage

« Tu nous ch... dessus deux fois ». En quelques mots, Lionel Messi a laissé éclater sa colère comme rarement cette nuit lors du nul entre l'Argentine et le Paraguay (1-1). Il faut dire qu'entre un penalty litigieux accordé au Paraguay, la sérieuse blessure de Palacios après un duel bien rugueux d'un Paraguayen, et un but annulé en toute fin de match par le VAR, la Pulga avait de quoi fulminer.

En Argentine ou en Europe, Messi occupe donc logiquement le devant de la scène pour son coup de gueule, mais ce n'est pas le seul à avoir haussé le ton. Le sélectionneur Scaloni a même parlé de « honte » sur la pelouse avant de montrer un discours plus posé en conférence de presse. Sans renier pour autant son agacement.

Scaloni regrette la mauvaise utilisation de la VAR

« Je pense que d'une certaine manière, il est nécessaire de chercher à unifier la question de la VAR. Je ne parle pas de bonne ou de mauvaise foi, juste d'unifier les critères », a d'abord relevé le sélectionneur de Messi avant de revenir sur la faute sur Palacios. « Nous avons un joueur qui va peut-être être blessé plusieurs mois. Le coup était évident et la VAR n'a même pas été utilisée », a regretté Scaloni.