FC Barcelone : Messi, un problème central de l’équipe ?

Les médias espagnols fustigent le rendement de Lionel Messi, et plus particulièrement son match au Wanda Metropolitano, où le Barça s'est incliné ce week-end. Sur AS, les critiques sont violentes ce lundi. Dans les appréciations individuelles, l'Argentin en prend pour son grade.

« Il ne s'est pas comporté en capitaine »

« C'est un problème pour l'équipe, écrit le quotidien espagnol. Il ne s'est pas comporté en capitaine. Cela fait un an qu'il n'est plus décisif à l'extérieur et son attitude n'est pas la meilleure. » Antoine Griezmann, lui, a eu droit à cette appréciation, peu glorieuse elle aussi : « Il a été médiocre. Il était sur le terrain mais on l'a à peine aperçu. »