FC Barcelone : Messi va croiser une bête noire inattendue

FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Cinq jours après l'humiliation face au PSG (1-4), le FC Barcelone retrouve le Camp Nou, cette fois en championnat et contre un adversaire de moindre niveau, Cadix. Néanmoins, les Blaugranas devront prendre garde à ne pas sous-estimer les Andalous. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points alors que le leader, l'Atlético, est en train de lâcher mais les devance encore de neuf points (avec un match de plus). Parce que le promu l'avait battu fort logiquement lors du match aller (1-2, le 5 décembre). Et parce que, surtout, Lionel Messi, son principal artificier, n'a jamais marqué contre lui !

37 victimes différentes en Liga, record en cours

Ils ne sont que trois, en Espagne, à pouvoir se vanter de ne pas avoir cédé une seule fois face à Messi en championnat. Trois sur quarante. Il s'agit évidemment de petits clubs, ayant fait des passages très brefs dans l'élite ibérique. En plus de Cadix, il y a Jerez et Murcie. La Pulga a affronté deux fois les Andalous : lors du match aller, donc, où il était titulaire, et en décembre 2005, au début de sa carrière. Le Barça s'était imposé 3-1 mais ce sont Eto'o (x2) et Giuly qui avaient trouvé le chemin des filets.

A signaler qu'avec 37 victimes différentes en Liga, Lionel Messi est également le recordman de cette catégorie. Ses deux suivants sont Raul (Real Madrid) et Aritz Aduriz (Athletic Bilbao), avec 35 clubs différents. Plus largement, six autres équipes ont tenu tête à l'Argentin : l'Inter, le Rubin Kazan, l'Udinese et le Benfica en Champions League, Gramanet en Coupe du Roi et Al Sadd au Mondial des clubs.