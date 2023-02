FC Barcelone : mis en cause par Bartomeu dans l'affaire Enriquez, Laporta contre-attaque

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors qu'il est en plein redressement sportif, le FC Barcelone pourrait traverser l'une des crises institutionnelles les plus importantes de son histoire. La révélation par AS et la Cadena SER d'une action en justice visant des versements à un ancien arbitre a poussé les langues à se délier. L'ancien président Josep Maria Bartomeu, particulièrement visé puisque les faits incriminés se sont déroulés sous son mandat (2016-18), a décidé de dire tout ce qu'il savait sur le désormais célèbre Enriquez Negreira, ancien arbitre devenu dirigeant des sifflets en Espagne.

Bartomeu assure que cette pratique remonte à l'ère Nunez, patron du FCB de 1978 à 2000. Et que c'est Joan Laporta, lors de son premier passage à la présidence, qui aurait fait en sorte que la somme versée à Enriquez soit quadruplée ! L'ancien dirigeant assure avoir été au courant de cette pratique mais ne pense pas qu'elle avait pour but de contrôler les arbitres. Accusé, Laporta a annoncé le lancement d'une enquête réalisé par une entreprise externe afin de faire toute la lumière sur cette sale histoire qui risque de coller aux basques des Catalans pendant quelque temps...