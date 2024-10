FC Barcelone : Nico Williams sifflé par les supporters du Barça, il répond !

Le 24 août dernier, le FC Barcelone recevait l'Athletic Bilbao au stade olympique Lluís-Companys, pour la 2ème journée de Liga. Si le Barça l'a emporté sur le score de 2 buts à 1, cette rencontre a également été marquée par les sifflets du public à l'encontre de Nico Williams. L'attaquant espagnol a été la priorité du FCB cet été, mais est finalement resté du côté de Bilbao, où il a hérité du numéro 10. L'épilogue du feuilleton n'a pas plu aux supporters des Blaugrana, qui l'ont fait savoir au principal intéressé.

Nico Williams beau joueur

Ce dernier a d'ailleurs réagi à cet épisode, pour El Mundo. "J'ai été surpris, pour être honnête, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance car il est normal de recevoir des sifflets quand on va au stade adverse, mais cette fois-ci, c'était dirigé contre moi personnellement. Ce n'est pas grave, je pense que c'est amusant tant qu'il n'y a pas d'insultes. Les supporters qui vous huent, c'est ça le football, et ça ne me pose aucun problème", a reconnu l'international. Il faut dire que le FC Barcelone a tardé à pouvoir enregistrer sa recrue Dani Olmo dans l'effectif, notamment à cause des contraintes liées à la masse salariale. Un scénario qui a certainement dû refroidir Williams...

William Tertrin

Les supporters de Barcelone vous ont hué à Montjuic ?



Nico Williams :



