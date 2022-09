FC Barcelone : non, la sculpturale Diletta Leotta n'avait pas parié qu'elle traverserait le Camp Nou nue

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer dans cette chronique people la destinée de Diletta Leotta. Cette Sicilienne de 31 ans, ancienne candidate au titre de Miss Italie, a débuté sa carrière de journaliste à la radio avant d'être rapidement propulsée à la télévision. Et l'on comprend pourquoi en la voyant... Devenue une femme de terrain pour ses divers employeurs, elle a droit à sa propre chanson dans les stades de Serie A, qu'elle n'hésite pas à émerveiller avec des tenues mettant en valeur ses courbes incroyables.

Mais la notoriété a son côté sombre, et l'on ne parle pas que des commentaires sexistes lancés par certains supporters. La Leotta a été ainsi été victime d'une fake news la semaine dernière qui s'est propagée en Espagne et en Allemagne. La rumeur annonçait que la journaliste avait promis de traverser le Camp Nou nue si jamais le Barça s'imposait sur la pelouse du Bayern Munich. Les Bavarois l'ayant emporté 2-0, il n'y a pas eu de suite. Diletta Leotta s'est contentée de nier avoir fait un tel pari. Mais on imagine la vague de protestations qu'elle aurait pris en pleine tête si jamais les Blaugrana avaient réalisé l'exploit à l'Allianz Arena !