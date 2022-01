FC Barcelone - nos vœux pour 2022 : Dembélé out, Haaland in (1/2)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Pour retrouver l'ivresse des sommets, le FC Barcelone va devoir recruter des stars. Mais avant cela, il va devoir dégraisser son effectif, constellé de joueurs qui n'auraient jamais dû porter le maillot blaugrana. A commencer par Ousmane Dembélé. Attention, ce n'est pas une question de niveau pour l'ancien Rennais, juste un problème de mentalité. Et d'envie. Et d'implication. Et de professionnalisme. Et… de tout, en fait. Au total, entre indemnité versée au Borussia Dortmund en 2017 et salaires, le Français aura coûté plus de 200 M€ au Barça. Pour un résultat quelconque, voire catastrophique. Il a été blessé la moitié du temps et peu décisif pendant l'autre. Ses dernières prestations, notamment à Pampelune, ont été alarmantes. Il paraît qu'il veut attendre de voir s'il reçoit des propositions intéressantes avant de prolonger. Comme si Newcastle pouvait constituer un challenge plus important que Barcelone. Cette envie est la preuve qu'il fait passer l'argent avant tout. Donc, merci et au revoir !

A l'inverse, les Catalans doivent mettre le paquet pour recruter Erling Haaland l'été prochain ! Oui, le Norvégien va coûter une fortune et oui, le FCB n'a pas les moyens de se l'offrir pour le moment. Mais contrairement à Dembélé, le club en aura pour son argent avec lui ! En outre, s'il ne pose pas ses bagages en Catalogne, ce sera à Madrid, où il formera un quatuor de feu avec Mbappé, Benzema et Vinicius. Le Barça se retrouve un peu aujourd'hui au même carrefour de son histoire qu'à l'époque où il avait failli recruter Alfredo Di Stefano. Pour avoir refusé le jugement de Salomon de la Fédération espagnole et laissé l'Argentin au Real, il avait vu les Merengue écraser le continent pour les quinze années suivantes et lui rentrer dans le rang. Le FCB ne doit pas commettre la même erreur. Haaland chez les Blaugrana, c'est une obligation !

🔄 (MAZRAOUI AND HAALAND): Barcelona have scheduled a meeting with Mino Raiola for early January. On the agenda will be Noussair Mazraoui's transfer for free and Erling Haaland.#FCB 🇲🇦 x 🇳🇴



