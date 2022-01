FC Barcelone - nos vœux pour 2022 : Xavi sur les traces de Cruyff et Guardiola (2/2)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Si la révolution opérée par Joan Laporta pour relancer le FC Barcelone s'était opérée dans un club français, on aurait pu se faire du souci. Car les dirigeants français sont du genre à faire les choses à moitié, par exemple à recruter un entraîneur avec des idées mais pas à lui offrir les joueurs dont il a besoin. Mais en Espagne, ce n'est pas pareil. Et surtout pas à Barcelone, où Johan Cruyff a révolutionné le club à la fin des idées 80, en imposant des idées ayant toujours cours aujourd'hui.

Pour imposer son jeu, Xavi va avoir besoin de sang neuf. Fini les Lenglet, Umtiti, Dembélé (désolé pour les adeptes du cocorico), Dest et même De Jong. Fini aussi les vieux briscards au rendement décevant comme Piqué, Alba ou Roberto. L'ancien milieu de terrain a des besoins ciblés et Joan Laporta est sur la même longueur d'ondes. Malgré des moyens limités, les deux hommes vont travailler de concert pour relancer l'équipe, replacer le club en haut de la hiérarchie nationale voire européenne. Le Barça sort de deux saisons horribles, il lui a fallu digérer le départ de Lionel Messi. Il est temps de regarder vers l'avant, sous la houlette d'un entraîneur ayant baigné dans les préceptes de Johan Cruyff et Pep Guardiola. 2022 doit être l'année de la relance pour les Blaugrana !

