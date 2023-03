FC Barcelone : nouveau coup dur pour Lewandowski !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Xavi n’a pas caché sa satisfaction de retrouver Robert Lewandowski, ce soir à Bilbao (21h). « Il s'est entraîné normalement depuis jeudi et il se sent très bien. Il veut jouer, a-t-il déclaré en conférence de presse. C’est un exemple d'implication et d'engagement. Il veut toujours jouer et a changé la mentalité de l'équipe. Cela nous a fait du bien qu'il soit venu. Nous avons gagné des matchs sans Lewandowski, mais il nous manque définitivement. Offensivement on est plus fort avec lui. »

La mauvaise nouvelle pour l’attaquant phare du Barça se nomme finalement Jesus Gil Manzano. Comme le rappelle le journal catalan Sport, c’est ce même arbitre qui avait été au Sadar à l’origine des trois matches de suspension de Lewandowski avant la Coupe du monde suite à un carton qui avait couler beaucoup d'encre en Espagne.

L’officiel est réputé au pays de la corrida pour avoir la gâchette facile devant des joueurs érigés comme stars. Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Gerard Piqué, Gareth Bale, Joao Féliz ou encore Nabil Fekir ont ainsi tous été expulsés par Manzano. Le danger sera donc encore présent ce soir à San Mames.