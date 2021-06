FC Barcelone : nouveau rebondissement autour de l’avenir immédiat de Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les amateurs de la Copa América et de Lionel Messi sont en plein doute. Après le renoncement des deux co-organisateurs prévus (Colombie et Argentine), le Brésil a annoncé à son tour que rien n'était encore définitif ! Un responsable gouvernemental a précisé qu'une décision serait arrêtée ce mardi.

Cette hésitation du pouvoir brésilien fait suite à une avalanche de critiques dans le pays, le deuxième le plus endeuillé au monde par le Covid-19, et qui craint l'arrivée imminente d'une troisième vague. Si le gouvernement de Jair Bolsonaro maintient sa décision initiale, le tournoi se déroulerait selon des conditions très strictes : un huis clos total ainsi que des délégations restreintes et toutes vaccinées.

Un protocole drastique étudié

Dans l'immédiat, à moins de deux semaines du coup d'envoi du pendant sud-américain de l'Euro, c'est la confusion la plus totale. Messi, qui se faisait une joie de participer à la Copa América, peut froncer les sourcils d’autant que son avenir personnel est plus que jamais au centre des débats.