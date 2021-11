FC Barcelone : nouvelles révélations sur la blessure de Dembélé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Peu probable que l'affaire apporte un surplus de crédibilité au staff du FC Barcelone. Qui, comme la direction du club, souffre des résultats et des critiques depuis maintenant des mois. Le dernier couac en question concerne l'attaquant français du Barça, Ousmane Dembélé, revenu sur les terrains mardi soir dernier lors de la victoire des Catalans contre le Dynamo de Kiev (1-0).

Blessé depuis quatre mois, Dembélé a disputé les 25 dernières minutes. Et s'est blessé à nouveau avec une élongation à la cuisse. Poisse ? Joueur mal géré ?Le quotidien Sport en dit plus ce matin, assurant que le retour du Français a été forcé ! En effet, le staff médical aurait conseillé à Sergi Barjuan, l'entraîneur intérimaire, de ne pas faire joueur l'international français ou de lui accorder quinze minutes tout au plus. Dembélé en a disputé 25.

A l'issue du match, Sergi déclarait d'ailleurs ceci : "Je l'ai mis sur le terrain plus tôt que prévu parce que j'ai vu que nous avions besoin de quelque chose de différent. Et il l'a accepté. Il faut se féliciter que certains joueurs qui n'étaient pas à 100% aient voulu jouer ce match."