FC Barcelone : nouvelles révélations sur le départ de Lionel Messi

Dans une émission argentine, Sergio Agüero est revenu sur son départ de Manchester City pour le FC Barcelone à l'été 2021. L'attaquant argentin, qui n'a fait que trois mois chez les Blaugranas avant de raccrocher les crampons en raison d'un problème cardiaque, a au passage fait des révélations sur son grand ami Lionel Messi : La Pulga pensait vraiment, jusqu'au dernier moment, qu'elle allait pouvoir prolonger dans son club de toujours. Au lieu de quoi, elle a été contrainte de mettre le cap sur Paris, où sa carrière en club a pris une vilaine tournure...

"Leo m'a assuré que son problème de prolongation allait se régler"

"En janvier 2021, City m'a prévenu qu'il n'allait pas me prolonger, relate Agüero. Il me l'a confirmé en février. Moi, je voulais rester un an de plus, quitte à rester sur le banc. Je jouais peu avec Pep (Gaurdiola), mais je voulais aider. Je me disais que rester une saison de plus allait m'aider physiquement en vue du Mondial. Et puis arrive un appel du Barça. Les dirigeants me disent qu'ils ne peuvent pas me payer autant qu'à City. Ça m'était égal. J'ai dit à mon représentant qu'ils donnaient ce qu'ils voulaient et ça a été réglé en deux jours."

"Quand ça a été conclu, j'ai appelé Leo (Messi), je me suis imaginé jouer avec lui mais il est arrivé ce qui est arrivé... Leo m'a assuré que son problème de prolongation allait se régler, qu'il allait reprendre l'entraînement. Et puis, j'ai vu l'annonce de son départ et j'ai cru à un fake. Je lui ai écrit et il m'a répondu que c'était vrai. Je ne savais pas quoi lui dire. Je l'ai vu le lendemain et il était tellement mal... Le Barça m'a proposé le 10, que j'ai eu tout au long de ma carrière, mais j'ai dit non car c'était le numéro de Leo. En plus, je pensais qu'il allait revenir..."

