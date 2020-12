FC Barcelone, OM : Bielsa a adoré l'hommage de Messi à Maradona

Même si la Ligue espagnole n'a pas apprécié la célébration de Lionel Messi samedi contre l'Osasuna Pampelune (4-0) et décidé de lui infliger une amende de 600€, il faut reconnaître qu'elle était bien vu. En effet, La Pulga a dévoilé un maillot de Newell's Old Boys, son club de cœur dans lequel le Pibe de Oro a joué brièvement (5 matches en 1993-94) lors de sa fin de carrière. La tunique noir et rouge était une réplique de celle portée à l'époque par Maradona, avec le célèbre numéro dix dans le dos.

"L'hommage de Messi a été grand"

Un tel hommage ne pouvait laisser insensible Marcelo Bielsa. L'ancien entraîneur de l'OM, aujourd'hui à Leeds United, est une figure de Newell's, dont le stade porte son nom. Il est né à Rosario (comme Messi), est fan du club depuis toujours (comme Messi), y a été formé (comme Messi), a joué chez les pros et y a entraîné (deux ans à chaque fois). Il a également financé la construction de bâtiments pour le centre d'entraînement.

A un ami qui lui demandait comment il a vécu le décès de Maradona, le Loco a répondu, par téléphone : « C’est tellement triste que Diego soit parti, il est mort beaucoup trop tôt. Il signifiait tellement de choses pour nous tous. L’hommage de Messi qui a uni Diego et Newell’s a été très grand ». Quand on sait combien Bielsa est avare de compliments, ces mots prennent tout leur sens !