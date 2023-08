FC Barcelone : Pedri délivre le Barça contre Cadix, Yamal s'offre un record

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

A Montjuic, devant 40 000 spectateurs, le FC Barcelone a longtemps été neutralisé par Cadix ce dimanche soir. Face à lui, le Barça a buté sur un Jeremías Ledesma en très grande forme sur sa ligne. Le gardien andalou a été décisif à plusieurs reprises. Les Catalans n'ont pas été assez efficaces, ils ont manqué d'inspiration malgré plus de 75% de possession, mais Pedri a fini par faire sauter le verrou en fin de rencontre suite à un service de Gundogan et Torres a ajouté un deuxième but dans le temps additionnel.

Record de précocité pour Yamal

Lamine Yamal, lui, est devenu le joueur le plus jeune de l'Histoire du Barça à débuter en match officiel, ainsi qu'en Liga, à 16 ans et 38 jours. "Nous aimons ce que nous voyons et ce qu'il fait à l'entraînement. C'est un garçon très mature pour son âge, donc nous pensons qu'il peut apporter beaucoup", a commenté Xavi avant le coup d'envoi.

