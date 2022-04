FC Barcelone : Pedri, la mauvaise nouvelle se confirme

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On vous le disait ce matin sur notre site, reprenant une information de la presse catalane et notamment du quotidien Sport : Pedri, le milieu de terrain du FC Barcelone, pourrait ne plus rejouer d'ici la fin de saison. En cause, sa blessure, hier soir en Ligue Europa face à Francfort, qui a provoqué la sortie du joueur à la pause.

Il y a quelques minutes, le FC Barcelone a donné des nouvelles du milieu de terrain. Résultat : "rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche". Avant que le club estime que "la durée de son absence dépendra de son évolution." Peu probable, toutefois, que l'on revoit le joueur dans les prochains jours avec le Barça.

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL]



Les examens réalisés sur Pedri ont confirmé une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution pic.twitter.com/4oilMhSSgW — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 15, 2022

Pour résumer Sorti hier à la pause, lors de la défaite du FC Barcelone face à l'Eintracht Francfort (2-3), le génial milieu de terrain, Pedri, est touché à la cuisse gauche. Sa fin de saison avec le club catalan est bel et bien compromise. Coup dur.

