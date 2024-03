FC Barcelone : Pedri réagit à sa blessure

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le verdict est tombé ce lundi : touché hier à Bilbao (0-0) en première période, et sorti en larmes, Pedri souffre d'une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite et sera absent entre quatre et cinq semaines. Encore une rechute pour le petit milieu de terrain, qui a pourtant suivi un régime très strict afin que ce genre de pépins ne se reproduise plus.

"Il faut regarder vers l'avenir"

Ce soir, Pedri a réagi à cette blessure sur les réseaux sociaux et il a tenu à faire preuve d'optimisme : "C'est dur de s'arrêter et de recommencer après tout l'effort et le travail derrière. Cependant, ne doutez pas que les larmes d'impuissance d'hier, deviendront celles du bonheur très bientôt. Impossible de ne pas être touché par toute l'affection que vous m'avez apportée ces dernières heures. Pour vous, le staff, ceux qui m'entourent et pour moi-même, il faut regarder vers l'avenir. Il nous reste encore beaucoup de joie à partager. Som-hi !".

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 Le message de Pedri sur Instagram :



« C'est dur de s'arrêter et de recommencer après tout l'effort et le travail derrière. Cependant, ne doutez pas que les larmes d'impuissance d'hier, deviendront celles du bonheur très bientôt.

Impossible de ne pas être touché par toute… pic.twitter.com/WDrw3J7ecA — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) March 4, 2024

Podcast Men's Up Life