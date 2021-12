FC Barcelone : Piqué blanchi par la justice espagnole

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On l'a appris il y a quelques minutes. Et c'est indéniablement une bonne nouvelle pour Gerard Piqué, le défenseur central du FC Barcelone. En effet, la Cour suprême espagnole a annoncé l'annulation d'une condamnation à son encontre et il ne devra donc pas à rembourser 2,1 millions d'euros au fisc.

Les délits incriminés remontaient aux années 2008, 2009 et 2010, lorsque Piqué, selon la justice, avait simulé la cession de ses droits à l'image à sa société Kerad Project afin de payer moins d'impôts. En 2016, le joueur avait donc été condamné à rembourser par un tribunal administratif. Une condamnation confirmée en 2019 par l'Audience Nationale.

Dans son jugement, rendu public ce jour, la Cour Suprême estime que la société Kerad Project, gérée par le frère du joueur, n'était en rien une simple couverture et que l'entreprise effectuait bel et bien un travail.