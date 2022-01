FC Barcelone : Piqué chauffe le Real Madrid et cartonne Emery avec la remontada au PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les mauvaises langues diront que Gerard Piqué est plus tranchant en dehors que sur le terrain. Et ce ne serait pas totalement faux. Car si le Barça connaît de sérieux trous d'air défensifs depuis le début de la saison, c'est notamment parce que sa tour de contrôle de 34 ans est loin de son niveau des belles années. Mais ça ne l'empêche pas, malgré tout, de continuer à tailler tous ceux qui se dressent sur son chemin ou de rétablir sa vérité via les réseaux sociaux. Un média communique les salaires des Blaugrana ? Il dévoile l'ensemble des gains touchés via le club sur l'année écoulée ! Il est critiqué pour ne pas avoir été expulsé à Grenade ? Il répond vertement via Twitter !

Interrogé par l'émission El Partidazo de Cope avant la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne demain contre le Real Madrid, il n'a pu s'empêcher de faire monter la pression avec une déclaration dont il a le secret : « Le Real Madrid a une équipe de haut niveau, mais nous pouvons lui faire mal. C’était injuste qu’ils aient pris les trois points au Camp Nou. La donne a changé depuis ».

Mieux encore : à Unai Emery, qui continue de se plaindre d'une main non sifflée de sa part lors du match Villarreal-Barcelone (1-3) du... 27 novembre, Piqué a répondu : "Celui qui parle continuait de se lamenter de l'arbitrage trois ans après la remontada. Passe à autre chose, Unai !". Un tacle bien appuyé à destination d'Emery, qui était bien entendu l'entraîneur du PSG le soir du fameux 1-6 au Camp Nou.

Barcelona's Gerard Pique goes on the warpath AGAIN as he savages Villarreal boss Unai Emery - Daily Mail https://t.co/74L5jwghCl pic.twitter.com/q3hIzItsGr — SPORTARUCE™ (@sportaruce) January 10, 2022