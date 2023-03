FC Barcelone : Piqué prêt à faire une grosse infidélité au Barça pour le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Président de la Kings League, ce championnat de foot à 7 qu'il a créé avec d'autres anciens joueurs et des Youtubeurs, Gerard Piqué a pu faire rayonner la Catalogne à l'occasion d'un « final four » de la première saison qui a réuni 92 000 personnes au Camp Nou et près de 15 millions de personnes sur les réseaux sociaux.

Il se pourrait malgré tout que, pour la fin de la saison 2 de ce nouveau sport qui passionne les Espagnols, l'ancien défenseur du FC Barcelone fasse une grosse infidélité à son club de toujours... Pour organiser la finale chez l'ennemi.

Une finale de la Kings League à Bernabeu ?

Le Camp Nou en travaux dès cet été et le Barça délocalisé au stade Olympique de Montjuïc, la Kings League va se chercher une autre terre d'accueil et Iker Casillas, l'un des autres présidents de prestige de cette compétition, a suggéré que ça se joue chez lui à Madrid... au Santiago Bernabeu.

Si la majorité des équipes de Kings League sont composées de Catalans évoluant dans les divisions inférieures locales, Iker Casillas est soutenu dans sa demande par deux autres madristas : DjMariio et Thegrefg, respectivement numéro un des Ultimate Mostoles et des Saiyans. Pour l'heure, le « boss » Gérard Piqué n'a pas dit non même si le plus dur sera sans doute, pour lui, de négocier avec Florentino Perez pour le terrain.