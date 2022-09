FC Barcelone : Piqué refuse de rendre des objets précieux à Shakira

Début juin dernier, Gérard Piqué et Shakira se sont séparés après plus de 12 ans de relation. Mais la rupture entre le défenseur central du FC Barcelone et la chanteuse colombienne est sous haute tension.

Nouvelle preuve en est que Gérard Piqué refuserait de rendre les 15 Grammy Awards à son ancienne compagne, selon les informations du journal espagnol La Razon, qui explique ces distinctions seraient exposés dans un bureau de Kosmos, une société appartenant au joueur du Barça.

Amid their divorce, Gerard Piqué has kept Shakira's Grammys in his office and refuses to return them. pic.twitter.com/K45dkgu6vW