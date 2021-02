FC Barcelone : Pochettino prend un avertissement salé pour Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

6 buts lors de ses 4 derniers matches : Lionel Messi tient la grande forme en ce début d'année et comme par hasard, le FC Barcelone va beaucoup mieux à l'heure de retrouver le PSG en Ligue des champions. Sa victoire au Betis Séville (3-2) ce week-end, avant d'affronter le FC Séville en Coupe du Roi ce soir, a confirmé le renouveau du club catalan, porté par un Messi qui a encore marqué au stade Benito Villamarin.

Aissa Mandi, le défenseur du Betis, prévient les Parisiens, dans AS : « Qui va se qualifier ? Pour moi, cela dépendra de Messi ». Et à l'ancien rémois d'ajouter : « Si Lio continue sur cette forme là, s'il décide de qualifier le Barça, il le fera. C'est un joueur exceptionnel. Sabs sious estimer le PSG, quand Messi est comme ça, il fait souvent pencher les matches pour le Barça. » Pochettino et ses protégés sont prévenus.