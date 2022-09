FC Barcelone : pourquoi Lewandowski séduit déjà le vestiaire du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En dépit de son talent, et de son expérience, le rendement était tout de même épié. Et les observateurs du ballon rond étaient nombreux à savoir si Robert Lewandowski, l'ancien du Bayern Munich, allait facilement s'adapter au FC Barcelone. De toute évidence, la réponse est claire : c'est une formalité.

Le Polonais, qui a encore claqué trois buts en Ligue des Champions cette semaine face à Plzen, a déjà totalement séduit le vestiaire du Barça. Il suffit ainsi de lire les propos accordés par Eric Garcia, le défenseur catalan, à la Rac1. Propos retranscrits par footmercato.

"Des joueurs d'un tel haut niveau s'adaptent partout. Au début de la pré-saison, il a eu deux ou trois matchs où il n'a pas marqués et il semblait déjà qu'il ne valait rien... et maintenant personne ne s'en souvient. C'est un attaquant spectaculaire. La facilité qu'il a à marquer, la passe qu'il donne à Pedri avec son talon. Ce sont des joueurs qui ont quelque chose de différent. De par son efficacité, il pourrait me rappeler Luis Suárez."