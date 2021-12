FC Barcelone : première défaite pour Xavi, les 3 points à retenir du couac face au Bétis

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Sur une série de deux victoires consécutives en Liga avec l'arrivée de Xavi, le FC Barcelone avait l'occasion d'enchaîner et même de recoller au Top 5 avec la réception du Bétis Séville. Poussifs dans le jeu, les Blaugranas se sont ratés (0-1) et affichent désormais sept points de retard sur leurs rivaux du jour (3e). Le Real Madrid qui se déplace ce soir au Pays-Basque pour y affronter la Real Sociedad, peut prendre 16 points d'avance au classement...

Xavi crucifié par un ex coéquipier au Barça

Sauvé par la VAR et un hors-jeu très limite de Juanmi (52e), Xavi n'a pas pu tenir tout le match son invincibilité avec les Blaugranas. Décomplexés, les Andalous ont profité de la passivité de l'arrière-garde du Barça pour marquer par Juanmi... sur un service de son ex coéquipier et ancien de la Masia Cristian Tello (79e).

Gavi, la tuile

Sonné dans un choc avec Hector Bellerin à la demi-heure de jeu, la pépite Gavi n'a pu finir le match. Le Barça n'a pris aucun risque et a appliqué le proctole commotion en faisant sortir son jeune milieu, sonné. Remplacé par Riqui Puig.

Offensivement, le Barça souffre toujours autant

Titulaire surprise lors du match face à Villarreal, Ez Abde a eu le privilège d'enchaîner... Comme Philippe Coutinho qui avait bien fini face au « sous-marin jaune » le week-end dernier. Les deux hommes ne sont pas parvenus à poser leur patte dans ce duel de candidats à l'Europe. Pas plus qu'un Memphis Depay décevant. Seule éclaircie au tableau : la bonne rentrée d'Ousmane Dembélé à l'heure de jeu. Remuant, le Français n'a toutefois pas fait la décision...