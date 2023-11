FC Barcelone : première grosse tension entre Xavi et Joao Félix

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Une semaine après la déception du Clasico (1-2), le FC Barcelone a ramené un succès précieux de Saint-Sébastien. Face à une Sociedad très joueuse, les Blaugranas ont dû attendre le bout des arrêts de jeu pour voir Ronald Araujo trouver le chemin des filets. C'est donc avec un moral en hausse et des valises pleines de points que la bande à Xavi est revenue du Pays basque. Mais comme tout n'est jamais parfait, elle a également ramené une grosse contrariété !

Mise au point attendue avec Xavi

En effet, Joao Félix n'a pas caché sa colère au moment de son remplacement, à la 69e minute. Le Portugais est ensuite resté prostré sur le banc, le visage fermé. Il n'a pas digéré d'être sorti par Xavi alors que le score est de 0-0 et il semble également agacer par sa période de moins bien, lui qui n'a plus marqué depuis le 16 septembre. L'attaquant sait que pour espérer voir le Barça le conserver en juin, il va devoir faire preuve de continuité dans ses performances, son gros point faible depuis le début de sa carrière. D'où sa frustration à sa sortie hier. Cela devrait entraîner une mise au point avec Xavi, qui lui a systématiquement fait confiance depuis son arrivée,... et peut-être une réaction dès mardi contre Donetsk.

