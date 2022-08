FC Barcelone, PSG : Messi continue de rapporter gros aux Blaugrana !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Nous avions déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois : bien que Lionel Messi soit parti au PSG l'été dernier, le FC Barcelone continue de commercialiser des objets lui ayant appartenu. Il y a des maillots collectors, bien sûr, mais aussi ses brassards de capitaine. Le quotidien catalan Sport, qui a fait une descente dans la boutique du Camp Nou, a ainsi remarqué qu'un bout de tissu porté et signé par le génial argentin se vendait 600€ !

Et renseignements pris, Sport explique que beaucoup d'autres objets en lien avec La Pulga sont à vendre à des prix extravagants. La folie Messi ne cesse pas en Catalogne, malgré sa trahison de 2022, lui qui a choisi de rallier un club ouvertement ennemi des Blaugrana. Et elle pourrait repartir de plus belle si jamais Joan Laporta et Xavi parviennent à le faire revenir à l'été 2023...