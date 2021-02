FC Barcelone – PSG (1-4) : clash, départ en pleine nuit... Griezmann au cœur de deux grosses polémiques

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est une soirée bien difficile qu'ont vécu les joueurs du FC Barcelone ce mardi soir. Balayés par une équipe du PSG survoltée, les partenaires de Lionel Messi ont quasiment perdu toute chance de qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions. En Espagne, ce genre de soirée cauchemar s'accompagne souvent de son lot de polémiques. Antoine Griezmann n'y fait pas exception.

L'attaquant français, bien malheureux sur la pelouse, ne doit pas faire face à une mais deux polémiques dans la même soirée. La première, c'est un échange particulièrement tendu avec Gerard Piqué au cours de la rencontre. Après des reproches du défenseur espagnol et une invitation de Griezmann à se calmer, les insultes ont fini par fuser entre les deux hommes, particulièrement audibles au vu du contexte à huis clos...

Échange tendu entre pique et Griezmann pic.twitter.com/phOpTIeeTV — FC Barcelone France (@ActuBarcaFR) February 16, 2021

Griezmann file à Lyon en pleine nuit

Quelques heures plus tard, c'est la Cadena SER qui soulevait une autre polémique. Alors que les joueurs du FC Barcelone étaient contraints de digérer cette élimination, Antoine Griezmann a été vu dans la nuit dans un aéroport barcelonais pour prendre un jet privé en direction de la France, plus précisément Lyon. Et forcément, foncer dans le pays du grand vainqueur du jour sitôt le match terminé ne plaît pas de l'autre côté des Pyrénées. Tant pis si Ronald Koeman avait accordé deux jours de repos à ses troupes.