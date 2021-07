FC Barcelone, PSG : après un attentat, Messi répond à l’appel de Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Neymar retrouvera bien Lionel Messi ce week-end en finale de la Copa América. Grâce à son succès étriqué sur la Colombie cette nuit en demies (1-1, 3 tab 2), l’Albiceleste s'est qualifiée en venant à bout de Cafeteros très portés sur le physique. L’ancien attaquant phare du FC Barcelone (34 ans) peut en dire quelque chose puisqu’il a terminé la seconde période avec une cheville gauche en sang après plusieurs coups reçus des « bouchers colombiens. »

Il faut dire que Messi a encore fait étalage de toute sa classe, en offrant à Lautaro Martinez (7e) sa 5e passe décisive depuis le début de la compétition. Avec cette nouvelle offrande, « La Pulga » a envoyé un message fort à Neymar en étant le maître de cette Copa América.

En plus de son leadership au sujet des passes décisives, Messi est ainsi celui qui a inscrit le plus de buts (4), celui qui a effectué le plus de dribbles (33), le plus de tirs cadrés (11), le plus d’occasions créées et enfin les troisièmes passes les plus précises (102) de cette édition 2021 ! Bref, un choc entre amis se profile dimanche au pays de la samba... avant de possibles retrouvailles sous le maillot du PSG ?

🇦🇷‼️ ¡OJO a ESTO!



😱 El TOBILLO de MESSI terminó totalmente ENSANGRENTADO tras el partido ante Colombia. #CopaAmérica pic.twitter.com/MdhB7hBQGV — ChiringuitoLatino (@chirilatino) July 7, 2021