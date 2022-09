FC Barcelone, PSG : Busquets a égalé Xavi et a désormais Messi dans le viseur

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Hier soir, le FC Barcelone a frappé un grand coup sur la pelouse du FC Séville (3-0). Par ce large succès, les Blaugrana ont envoyé un message fort à la Liga : ils sont de retour au plus haut niveau et lutteront avec le Real Madrid pour le titre de champion. Sergio Busquets, titulaire comme toujours devant la défense, en a profité pour améliorer ses stats et rejoindre Xavi dans la légende.

Il a en effet décroché sa 476e victoire en 683 matches toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone. Même score pour son ancien partenaire devenu son ancien entraîneur. Il reste désormais un joueur devant le milieu de terrain de 34 ans : Lionel Messi, qui a levé les bras au ciel à 542 reprises, durant son passage en Catalogne. Cinquante-neuf victoires à aller chercher pour Busquets, qui devra donc rester au minimum deux années de plus au Barça pour espérer rejoindre La Pulga... en espérant que cette dernière ne revienne pas l'été prochain !