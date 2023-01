FC Barcelone, PSG : Dani Alves dans de sales draps !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Selon les informations de La Vanguardia, Dani Alves aurait été arrêté et placé en garde à vue ce vendredi par la police espagnole. La raison ? L'ancien latéral droit du Barça et du Paris Saint-Germain est accusé d'agression sexuelle dans une boîte de nuit de Barcelone.

"Je voudrais tout nier"

Début janvier dernier, le Brésilien avait publiquement nié les accusations contre lui dans l'émission Y ahora Sonsoles sur la chaîne espagnole Antena 3. "Je voudrais tout nier. Oui, j'étais dans cet endroit, avec d'autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore danser. Je dansais et m'amusais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n'ai pas fait ce qu'elle a dit."

🔴#ÚltimaHora Detenido Dani Alves acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona



El futbolista ha salido arrestado de la comisaría de los Mossos tras acudir a declarar por la presunta agresión del pasado 30 de diciembre, que él ha negado ✍️@maykanavarro — La Vanguardia (@LaVanguardia) January 20, 2023

