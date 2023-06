FC Barcelone, PSG : Dani Alves fait des révélations explosives sur l'accusation de viol qui le touche

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le quotidien espagnol La Vanguardia a publié ce mercredi matin une interview de Dani Alves dans laquelle le défenseur brésilien évoque l'accusation de viol qui lui vaut d'être emprisonné depuis le mois de janvier. Les faits se sont déroulés fin décembre dans une boîte de nuit de Barcelone. Alves a d'abord nié avoir eu une relation avec une autre femme, pour tenter de sauver son mariage, assure-t-il aujourd'hui, avant de reconnaître qu'il y avait eu acte sexuel mais consenti.

"J'ai la conscience vraiment tranquille"

« J’ai la conscience vraiment tranquille par rapport à ce qui s’est passé cette nuit-là dans les toilettes de la zone VIP de la discothèque Sutton. Ce qu’il s’est passé et ce qu’il ne s’est pas passé. Et ce qu’il ne s’est pas passé, c’est que j’ai pu obliger cette femme à faire ce que nous avons fait. J’avais peur de perdre Joana (son épouse), c’est pour cela que j’ai menti. Je me suis battu de façon désespérée afin de sauver mon mariage de mon infidélité, sans me préoccuper des conséquences que je paie aujourd’hui. »

🔴🔴#EXCLUSIVA | Entrevista a Dani Alves desde la cárcel: "Si esa noche me dicen que una joven me acusa de violación, me presento en comisaría"



✍@maykanavarro 👉https://t.co/BzT0o8HDRM pic.twitter.com/wcdkI0e0Lv — La Vanguardia (@LaVanguardia) June 21, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur