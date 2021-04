FC Barcelone, PSG : Guardiola donne des regrets éternels à Messi avec Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce mardi, Pep Guardiola était en conférence de presse à la veille de la demi-finale aller de Champions League qui opposera son Manchester City au PSG au Parc des Princes en demi-finales de la Champions League. Le Catalan croisera la route d'un Neymar qu'il n'a pas eu l'occasion de diriger lorsqu'il était au FC Barcelone mais dont il admire les qualités… et qu'il aurait aimé voir rester chez les Blaugrana !

"Le trio le plus imparable que j'aie jamais affronté"

« Si Neymar était resté à Barcelone, je suis sûr qu'ils auraient remporté deux ou trois champions de plus. Cet attaquant, avec Messi et Suarez, est le trio le plus imparable que j'aie jamais affronté. » Il est vrai que la terrible MSN a fait des ravages durant les trois saisons au cours desquelles elle a sévi sous le maillot blaugrana.

Mais peut-être que Neymar finira par retrouver Messi au terme de la saison puisque sa prolongation au PSG n'est toujours pas signée et que la presse espagnole maintient que le Brésilien joue un double jeu censé le faire revenir en Catalogne. Par contre, pour "rapatrier" Luis Suarez, ça s'annonce beaucoup plus compliqué…