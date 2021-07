FC Barcelone, PSG : le Barça trouve un accord avec Neymar pour leurs litiges

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

"Le FC Barcelone informe qu'il a trouvé un accord extra-judiciaire et amiable concernant les différents litiges en cours avec Neymar. Le Club et le joueur ont signé un accord transactionnel afin de mettre fin aux actions de justice en cours des deux côtés : trois plaintes au prud'hommes et une procédure civile. Neymar a défendu les couleurs du Barça entre 2013/14 et 2016/17. Il s'est ensuite engagé avec le Paris Saint-Germain, club où il joue encore", peut-on lire sur le communiqué du club blaugrana.

[COMMUNIQUÉ]



ℹ Le Barça et Neymar mettent fin à leurs litiges, à l'amiable.



Plus d'infos 👉 https://t.co/0Xv9ZJT2Vc pic.twitter.com/SfTKIpA4yW — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) July 26, 2021