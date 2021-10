FC Barcelone, PSG : le départ de Messi impacte bien les finances blaugrana

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Récemment, El Mundo Deportivo a publié une interview du directeur financier du FC Barcelone. Celui-ci expliquait que, pour le moment, il pouvait dire ce que son club économisait avec le départ de Lionel Messi, à savoir son salaire exorbitant, mais qu'il ne pouvait pas encore dire ce qu'il perdait par rapport aux sponsors, étant donné qu'il y avait des contrats et que ceux-ci devaient être honorés.

Mais dans son édition du jour, Sport annonce que le club souffre déjà de ne plus avoir sa superstar. Cela fait plusieurs semaines qu'il est en quête d'un directeur commercial et ses recherches n'aboutissent pas car les candidats sont tous refroidis par le fait de "vendre" un club privé de têtes d'affiche. En outre, les premières discussions pour le prochain sponsor maillot montrent que le Barça ne parviendra pas à récupérer un chèque de 55 M€ annuels comme le fait Rakuten. Enfin, l'équipe de Joan Laporta a budgété 25 M€ de nouveaux contrats pour la saison en cours. Là aussi, la première tendance est au pessimisme. Sans un Messi, un Neymar, un Haaland ou un Mbappé, difficile d'attirer des annonceurs, même quand on s'appelle FC Barcelone !

