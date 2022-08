FC Barcelone, PSG : les Blaugrana ont pleuré l'anniversaire du départ de Lionel Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C'est une plaie qui n'est pas près de cicatriser : il y a un an jour pour jour, le FC Barcelone disait au revoir au plus grand joueur de son histoire, Lionel Messi. Dans l'incapacité de le prolonger alors que l'Argentin était prêt à tous les efforts, le géant catalan s'était résolu à couper le cordon après 21 ans de vie commune, des centaines de buts, d'exploits, et des dizaines de titres.

Ce vendredi, les médias espagnols et les supporters sur les réseaux sociaux ont célébré ce triste anniversaire. C'était donc le 5 août 2021. Trois jours plus tard avait lieu la conférence de presse lunaire dans les entrailles du Camp Nou pendant laquelle Messi avait fondu en larmes dès son arrivée sur l'estrade. Et puis après, il y a eu sa signature au PSG. Remis sur pieds financièrement, le Barça espère pouvoir faire revenir son astre dans un an. Mais nul doute que ce triste anniversaire continuera à être rappelé pendant encore longtemps !