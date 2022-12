FC Barcelone, PSG : les Blaugranas effacent Ramos des tablettes et humilient le Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Hier soir, la Roja s’est inclinée contre le Japon (2-1) pour le dernier match de la phase de groupes du Mondial 2022 au Qatar. Durant ce choc du groupe E, Ansu Fati a fait ses débuts en Coupe du monde, il est devenu l'un des plus jeunes joueurs à participer à un Mondial avec l’Espagne. L’ailier de Barcelone a détrôné le défenseur central du PSG, Sergio Ramos qui occupait la 5e place de ce classement.

À 20 ans et un mois, Ansu Fati a dépassé Sergio Ramos dans le top 5 de la liste des plus jeunes joueurs débutants dans un Mondial avec la Roja. Une liste composée uniquement de pépites passées par le Barça. Dans ce top 5 il y a Gavi, Alejandro Balde, Cesc Fàbregas et Pedri. Il n'y a donc plus aucun joueur qui a fait ses classes au Real Madrid dans ce classement.