FC Barcelone, PSG : Messi a une occasion en or d'assener le coup de grâce à Mbappé

Lionel Messi et Kylian Mbappé ont chacun vécu uner grosse désillusion cette semaine. Au lendemain de la défaite du PSG contre Manchester City (1-2) au Parc en Ligue des champions, le FC Barcelone a été surpris jeudi soir par Grenade (1-2). Une défaite qui permet à l'Atlético Madrid de garder les commandes de la Liga.

Toutefois, en guise de consolation, Messi a marqué. Et son 24e but de la saison lui permet de devancer d'une unité Mbappé et Robert Lewandowski dans le classement des meilleurs buteurs du Top 5 européen en 2021. Kylian Mbappé n'ayant pas pu jouer face au RC Lens samedi (2-1), Robert Lewandowski au repos ce week-end, la Pulga se retrouve avec une occasion en or de creuser l'écart à l'occasion du choc face à Valence à la Mestalla (ce soir à 21h).

Un titre honorifique pour oublier le Soulier d'Or promis à Lewandowski ?

En revanche, pour ce qui est du Soulier d'Or européen 2020-21, Lionel Messi va devoir se résoudre à le laisser à Lewandowski. Avec déjà 36 réalisations sur la saison écoulée, le Polonais compte encore 11 buts d'avance sur tous ses rivaux.

Ex-aequo avec André Silva (Francfort), Cristiano Ronaldo (Juventus), Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) à 25 réalisations, le sextuple Ballon d'Or a aussi l'occasion de prendre seul la deuxième place. Un week-end doublement décisif donc.