FC Barcelone, PSG : Lionel Messi effacé des tablettes en Liga !

C'était il y a deux ans mais cela semble une éternité. Le 23 février 2020, Lionel Messi inscrivait un quadruplé pour le FC Barcelone contre Eibar (5-0). A l'époque, le président du club catalan se nommait Josep Maria Bartomeu, l'entraîneur était Quique Setien et l'Argentin avait joué en attaque aux côtés d'Antoine Griezmann et Arturo Vidal... Deux ans plus tard, tous ont quitté la Catalogne ! Mais le quadruplé de Messi restait le dernier en date en Liga.

Depuis cet après-midi, c'est de l'histoire ancienne. En effet, l'ailier espagnol Yeremi Pino (19 ans) a frappé quatre fois avec Villarreal dans la démolition de l'Espanyol Barcelone (5-1). Quatre buts inscrits en 39 minutes, de la 14e à la 53e. Signe du destin, en février 2020, Messi avait également débuté son récital à la 89e minute. Voilà en tout cas son nom effacé des tablettes de la Liga. Comme quoi, Javier Tebas avait raison : le championnat d'Espagne pouvait bien se remettre de son départ !

⚽ Yéremy recoge el testigo de Leo Messi



🐐 El argentino fue el último jugador en anotar un 'póker' liguero, el 22 de febrero de 2020, en un 5-0 del Barça al Eibar



✍ @jaumetix https://t.co/AKpBVYPTDj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 27, 2022