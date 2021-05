FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta a un autre rêve que Xavi pour coacher Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si, du fait de la fin de saison en queue de poisson du Barça, les jours de Ronald Koeman semblent aujourd'hui compté, il n'est pas encore totalement acté que Xavi (Al-Sadd, 41 ans) le remplacera. Si l'Espagne, qui a prolongé de deux ans son bail au Qatar, dispose d'une clause lui permettant de signer au FC Barcelone, Xavi avait déclaré « incorrect » les rumeurs de son retour.

Le rêve Jurgen Klopp

Jurgen Klopp à Barcelone, un rêve impossible ? Credit Photo - Icon Sport

Du côté de Joan Laporta, on regarde aussi à amener un nom sur le banc... Et on apprécie tout particulièrement les techniciens allemands. Après avoir échoué dans les dossiers Julian Nagelsmann (qui a choisi le Bayern Munich) et Hansi Flick, le nouveau président du Barça envisage de faire signer Jurgen Klopp.

D'après le journaliste de Mundo Deportivo Francesc Aguilar, le coach de Liverpool est « toujours le rêve de Laporta » : « Il a déjà parlé de lui lors de la pré-campagne électorale », rappelle-t-il. Il y a néanmoins un gros souci avec Klopp. L'ancien coach du Borussia Dortmund est sous contrat avec les Reds jusqu'en 2024 et ne sera pas libéré facilement de ses trois années restantes...