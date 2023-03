FC Barcelone, PSG - Mercato : le vice président du Barça fait une annonce cinglante sur Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On en sait désormais un peu plus sur l’avenir de Lionel Messi (35 ans) : c’est officiel, le FC Barcelone veut qu’il revienne la saison prochaine ! Rafa Yuste a en effet été très clair en conférence de presse avant l’arrivée de Xavi sur l’estrade.

« Nous avons été en contact avec le camp de Leo Messi. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne, a déclaré le vice-président du Barça. C'est sûr que Messi aime le Barça et la ville, donc on espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici. »

Interrogé aussi sur l’avenir d’Ansu Fati, Yuste a également été tranchant : « Je ne peux pas garantir qu'Ansu Fati restera à 100% car cela ne dépend pas de moi mais je peux vous dire que Xavi lui fait confiance. J'ai dit à Ansu qu'il devait décider de son propre avenir. Je ne veux jamais que nos talents de la Masia quittent le Barça. » Les messages sont passés.