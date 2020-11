FC Barcelone, PSG – Mercato : Maradona a éclipsé le dernier coup de bluff pour Neymar

Emili Rousaud, candidat à la présidence du FC Barcelone, a sans doute très mal choisi son jour pour dévoiler ses cartes. En annonçant sa volonté de faire revenir Neymar s'il est élu président, à la condition que le Brésilien retire sa plainte, Rousaud imaginait sans doute réaliser un coup de pub XXL. Mais il est impossible de rivaliser avec Diego Maradona.

Quand ces déclarations lui auraient sans doute permis d'occuper la Une de plusieurs journaux, au moins les Catalans, la suite du feuilleton Neymar n'a droit qu'à une miette face à l'hommage pour le Pibe de Oro. Le quotidien Sport évoque un « Deuil mondial » quand Mundo Deportivo, reprenant une chanson célèbre, titre « Pleure pour moi, Argentine ».

La presse madrilène sous le choc

Du côté de la presse madrilène, le coup de com sur Neymar n'est même pas évoqué. Marca titre que le Pibe de Oro « a laissé tout le monde » avec son décès qui anéantit le monde entier. Quant à AS, la « Douleur et le chaos » sont présents en Une.

🗞️ La portada de este viernes



🇦🇷 'Llora por mí, Argentina' https://t.co/9MRNZABqeM pic.twitter.com/mGxxysteOK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 26, 2020