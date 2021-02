FC Barcelone, PSG - Mercato : un autre montant colossal concernant Messi a fuité

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

La Une d'El Mundo la semaine dernière sur Lionel Messi a rendu l'Argentin furieux. Et lancé une véritable chasse aux sorcières du côté du FC Barcelone. Les avocats de La Pulga comme les futurs dirigeants d'un club dont les élections présidentielles auront lieu début mars cherchent à savoir qui a pu donner au quotidien espagnol les montants exacts que les Blaugranas ont versé à leur superstar depuis 2017. Plus de 500 M€ en trois ans et demi, c'est colossal, effectivement. Mais il a été démontré depuis que Messi faisait rentrer quasiment autant d'argent dans les caisses des Culés.

Il est le plus gros contribuable d'Espagne

Mardi, El Periodico a dévoilé un autre montant astronomique impliquant Lionel Messi. Mais qui irait dans le sens d'une prolongation du joueur au Barça. Il s'agit des impôts payés par le joueur depuis qu'il a paraphé son fameux nouveau contrat en 2017. Ils se monteraient à 370 M€ ! Sur ce total, 275 M€ concerneraient uniquement l'impôt sur le revenu. Le sextuple Ballon d'Or serait le plus gros contribuable de l'Etat espagnol !

Voilà en tout cas une bonne raison de voir Lionel Messi s'engager avec le PSG la saison prochaine. Car en plus de Neymar et Mbappé, les champions de France deviendraient l'un des plus grands bienfaiteurs de la République française rien qu'avec les impôts de leurs stars.