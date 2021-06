FC Barcelone, PSG : Messi a trouvé comment se venger de Neymar pour son vrai-faux retour

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le 8 mai, à la veille d'un match important dans la course au titre à Rennes (1-1), le Paris Saint-Germain avait officialisé la prolongation de Neymar jusqu'en 2024, avec une saison en option. Une chape de plomb s'était alors abattue sur le FC Barcelone, qui manœuvrait en douce depuis des semaines pour faire revenir le Brésilien, un dirigeant catalan ayant même fait le voyage à Paris pour tenter de voir comment l'opération pouvait se conclure.

C'est peu dire que les décideurs blaugrana, le président Joan Laporta en tête, ont peu goûté l'attitude de l'attaquant brésilien. Même les tauliers du vestiaire, qui se faisaient une joie de le voir revenir, n'ont pas apprécié son petit jeu. Mais deux mois plus tard, Lionel Messi a trouvé un moyen de se venger. En effet, les internationaux brésiliens, donc Neymar, veulent boycotter la Copa América, qui doit démarrer dans huit jours. Le motif ? La compétition devait se jouer en Argentine et en Colombie mais les deux pays ont préféré renoncer vue la propagation du covid-19 chez eux. Le Brésil a donc accepté d'accueillir le tournoi… alors que la situation sanitaire est encore pire chez lui !

Les joueurs mais aussi le staff ne veulent prendre aucun risque. On l'a dit, ils sont prêts à aller jusqu'à boycotter l'événement. Mais ils aimeraient être soutenus par les autres participants, histoire de ne pas risquer une sanction de la Conmebol. Seulement, pour le moment, personne n'est décidé à suivre le mouvement. Et Lionel Messi pourrait non seulement faire payer à Neymar ses manigances ayant impliqué le Barça pour prolonger au PSG mais il pourrait en plus se débarrasser de son principal concurrent dans la course à son premier titre avec l'Argentine !

‼ The players movement from the Brazil national team to boycott the Copa América has not found support in other delegations. Neymar reached out to other players from other teams to discuss the movement, but so far there has been no progress (via @geglobo)