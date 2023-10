FC Barcelone : Messi au cœur d’une immense arnaque Cristiano Ronaldo au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Qui est le plus fort entre les anciens joueur du FC Barcelone et du Real Madrid ? Chacun son avis. Les deux stars ont survolé la planète foot et la Liga pendant plus d'une décennie.

Le mensonge de Boateng

Passé par le FC Barcelone en 2019, Kévin-Prince Boateng a pu côtoyer la Pulga. Et il a glissé une anecdote étonnante pour la chaîne YouTube FIVE de Rio Ferdinand. «Quand on me demandait qui était le meilleur joueur du monde, je devais toujours répondre Messi (rires), a confié le Ghanéen. C’est l’un de mes plus gros mensonges car j’aime toujours dire la vérité mais j’étais obligé de mentir sur celle-là pour pouvoir jouer au Camp Nou. Messi m’a demandé à quel point c’était difficile de marquer en Italie parce que Cristiano Ronaldo était là-bas à ce moment. Je lui ai dit que c’était très difficile, et pourtant Cristiano marquait à chaque match pendant trois ans !»

