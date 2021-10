FC Barcelone, PSG : Messi, Koeman, Bartomeu, Luis Suarez se lâche sur le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Luis Suarez livre ses vérités sur le Barça ! L’ancien blaugrana aujourd’hui à l’Atlético Madrid s’est confié au journal espagnol Sport à deux jours du choc face à son ancien club en championnat (ce samedi, 21h). Le départ de Messi, sa relation avec Koeman, la gestion de Bartomeu, tout y passe sans langue de bois pour l’Uruguayen.

Suarez conseille à Xavi d’attendre

Alors que plusieurs rumeurs font état que Ronald Koeman pourrait jouer sa tête face à l’Atlético Madrid, l’ancien capitaine du Barça, Xavi, est pressenti pour le remplacer. Ce dernier a même avoué qu’il n’hésiterait pas à revenir, néanmoins Suarez lui conseille de patienter. "En tant que fan de football et ce qu'il a fait en tant que joueur, je ne pense pas qu'aujourd'hui, demain ou après-demain soit le moment de saisir l'équipe. Il est intelligent et connait la difficulté du club. Vous devez attendre le bon moment. Il a des collègues а l'intérieur desquels il devra prendre des décisions et ce sera difficile. » Sans doute ici une allusion à ses anciens coéquipiers : Busquets, Alba et Piqué ainsi que la situation compliquée à l’heure actuelle du Barça, pas propice forcément à ce retour.

« Leo m'a dit qu'il voulait finir sa carrière au Barça »

El Pistolero (surnom de Luis Suarez), s’est confié sur son ex-coéquipier et grand ami, Lionel Messi. Il a notamment avoué que l’Argentin aurait voulu terminer sa carrière à Barcelone. « Leo (Messi) m'a dit qu'il voulait terminer sa carriиre au Barзa et cela l'a rendu heureux ».

« Koeman m’a méprisé comme si j’avais 15 ans »

L’Uruguayen est également revenu sur le tandem Koeman - Bartomeu et a pointé une mauvaise gestion de l’ancien président du Barça, qui au lieu de protéger ses joueurs a révélé les maux du vestiaire catalan au grand jour ce qui n’a pas arrangé les choses, notamment sa relation diffile avec Koeman.

Malgré la situation compliquée de son ancien club, Luis Suarez a confié rester méfiant envers ce Barça et ses joueurs de qualité. Néanmoins il espère marquer ce samedi pour l’Atlético même s’il a affirmé qu’il ne célèbrera pas. « Je ne célèbrerai pas, non, non ... J'ai beaucoup de respect, d’affection pour eux ».