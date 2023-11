FC Barcelone, PSG : Messi n’est pas un exemple, un cadre du Barça balance !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En mars dernier, Bojan Krkic a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, à seulement 32 ans. L'ancien joyau du FC Barcelone, présenté comme le nouveau Messi, à sa sortie de la Masia, n'a jamais confirmé les promesses de ses jeunes années. Et pour cause, il a souffert de crises d'anxiété qui l'ont amené à suivre une psychanalyse. De cette dure période, il a tiré des leçons qui lui servent aujourd'hui pour encadrer les jeunes du Barça mais également un documentaire, dont il a évoqué le contenu dans AS, assurant que Lionel Messi ne saurait servir d'exemple à la jeunesse.

"Le succès, ce n'est pas ça car ça n'arrivera qu'à eux"

"Je voulais expliquer ce que j'ai vécu. Le pourquoi de mes décisions en envoyant un message positif. Ce n'est pas un documentaire pour les supporters de foot, ça va plus loin. Ça parle de situations personnelles et ça explique pourquoi Messi n'est pas un exemple. Ni lui, ni Cristiano Ronaldo, ni Rafa Nadal ne sont des cas ordinaires. Ils ne peuvent pas être des exemples pour les jeunes. Ils sont extraordinaires. Le succès, ce n'est pas ça car ça n'arrivera qu'à eux. Le succès peut s'appliquer dans beaucoup de cas. Pour moi, Sergio Canales est un sportif à succès car il s'est cassé trois fois le genou mais a quand même réussi à être international. Ou Joselu, qui a signé au Real Madrid à 33 ans. Ces situations sont des exemples de succès."

