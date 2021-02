FC Barcelone – PSG : Messi vs Mbappé, l'absence de Neymar... Koeman méfiant avant le choc

Présent en conférence en milieu de journée pour évoquer le choc entre le FC Barcelone et le PSG demain, Ronald Koeman redoute énormément le Champion de France pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

« Je ne sais pas à quoi m'attendre d'eux, mais c'est une équipe qui veut dominer. Nous aussi on aime avoir le ballon et jouer, tenter de ne pas encaisser de but sera très important pour nous demain. C'est une équipe qu'on a analysé. On doit être prêt tactiquement. On connaît leurs défauts et leurs qualités », a analysé le technicien batave.

« Pas un duel Messi – Mbappé, un duel entre deux équipes »

Pour Koeman, il est réducteur de présenter ce choc Barça – Paris comme un simple duel entre Messi et Mbappé : « C'est un duel entre deux équipes où d'un côté il y a Messi le meilleur joueur du monde, dont on a besoin au meilleur niveau. Et c'est pareil au PSG avec Mbappé, c'est un joueur très rapide qui peut nous compliquer les choses. Je ne suis pas partisan de faire des marquages individuels sur un joueur, il faudra surtout être bien organisés à la perte du ballon ».

Même s'il ne le dit pas clairement (contrairement à son défenseur Jordi Alba), Ronald Koeman est quand même rassuré par l'absence de Neymar : « Pour toute équipe, c'est important d'avoir les meilleurs joueurs à disposition. Neymar et Di Maria sont des absences importantes pour Paris, comme Ansu Fati, Araujo, Coutinho ou Sergi Roberto le sont pour nous (…) Pour avoir le meilleur match possible, il faut toujours les meilleurs sur le terrain. On ne sait pas comment peut réagir une équipe à qui il manque un joueur comme Neymar ».